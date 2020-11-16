Голкипер сборной РФ по футболу получил сомнительный результат теста на COVID-19

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Голкипер сборной России Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщается на странице российской команды в Twitter.

"У голкипера Матвея Сафонова был выявлен сомнительный результат. Сейчас проводится перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной", – говорится в публикации.

Уточняется, что тестирование на COVID-19 вся команда проходила в Стамбуле.

Ранее футболист сборной Египта и английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах заразился коронавирусной инфекцией. Результат повторного теста игрока на COVID-19 оказался положительным.

Также двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Евгений Малкин заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Хоккеист отметил, что перенес болезнь бессимптомно.