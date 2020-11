Футболист Салах заразился COVID-19

Футболист сборной Египта и английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба египетской команды в Twitter.

Известно, что результат повторного теста игрока на COVID-19 оказался положительным.

Salah tests positive for COVID-19 after undergoing a second swab https://t.co/MZCnq3XgN6