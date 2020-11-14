Футболист Салах заразился COVID-19

Фото: POOL/EPA/TASS/Peter Powell

Футболист сборной Египта и английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба египетской команды в Twitter.

Известно, что результат повторного теста игрока на COVID-19 оказался положительным.

Salah tests positive for COVID-19 after undergoing a second swab https://t.co/MZCnq3XgN6 — Egypt National Football Team (@Pharaohs) November 13, 2020

В пятницу днем пресс-служба сборной Египта уже сообщала, что Салах заразился COVID-19. Позже публикация была удалена. При этом в пресс-службе отмечали, что тестирование трех игроков команды на коронавирус показало сомнительные результаты.

В текущем сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Евгений Малкин заявил, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Хоккеист отмечал, что перенес болезнь бессимптомно.