Малкин переболел коронавирусом

Фото: Zuma\TASS/Anthony Nesmith
Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Евгений Малкин заявил, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Да, у меня он (коронавирус. – Прим. ред.) был, я переболел им", – подтвердил Малкин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Спортсмен сообщил, что решил пройти тестирование на COVID-19 после того, как инфекцию обнаружили у друзей. Вместе с ним болезнь перенесла жена хоккеиста – журналистка Анна Кастерова.
"Мы всей семьей сдали тесты, у нас с Аней они были положительные, у ребенка с няней – отрицательные. Сдали через три дня – такая же ситуация", – рассказал Малкин.
По словам спортсмена, он перенес болезнь бессимптомно. Все это произошло месяц назад.
"Симптомов вообще никаких не было – даже обоняние не пропало. Усталости тоже никакой не было", – подчеркнул Малкин.
Он отметил, что антитела начали появляться в его организме только через три недели после первого положительного теста.
Ранее Малкин поддержал футболиста Артема Дзюбу после инцидента с интимным видео. Хоккеист попросил вернуть форварда в сборную России.
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