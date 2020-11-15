COVID-19 обнаружили у главы Минтранса России Савельева

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У нового главы министерства транспорта Российской Федерации Виталия Савельева была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом рассказали представители Минтранса, сообщает "Интерфакс".

Ранее Савельев руководил "Аэрофлотом". "Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат", – заявили в пресс-службе ведомства.

Теперь глава Минтранса соблюдает самоизоляцию. Так, обязанности временно исполняет первый замминистра транспорта, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Известно, что Савельева назначили министром транспорта 10 ноября. Предыдущим министром был Евгений Дитрих.

До этого решение уйти на самоизоляцию принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи – положительный тест на коронавирус.