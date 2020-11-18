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Москва 24

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Политика

12:41

В Кремле объяснили высокую заболеваемость политиков COVID-19

власть политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Песков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что риск быть инфицированными среди чиновников намного выше, чем в среднем по статистике, несмотря на все предпринимаемые меры.

По словам представителя Кремля, в силу своей работы политики не могут постоянно находиться дома и сидеть на телефонах.

"Характер их работы предусматривает множественные контакты", – пояснил он.

Ранее у нового главы министерства транспорта РФ Виталия Савельева диагностировали коронавирусную инфекцию. Он соблюдает самоизоляцию. Его обязанности временно исполняет первый замминистра транспорта, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

До этого решение уйти на самоизоляцию принял министр здравоохранения Михаил Мурашко. У одного из членов его семьи оказался положительный тест на коронавирус.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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