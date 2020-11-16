COVID-19 диагностировали у игроков и членов штаба юношеской сборной РФ по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тесты восьми игроков юношеской сборной России по футболу 2005 года рождения показал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На данный момент игроки и тренерский штаб находятся на учебно-тренировочном сборе в Железноводске.

"...у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба выявлены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию", – рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что у большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. Заболевшие, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, изолированы.

Ранее также сообщалось о сомнительном результате теста на коронавирус у голкипера основной сборной России по футболу Матвея Сафонова. Анализ игрока "Краснодара" будет проверен дополнительно.

