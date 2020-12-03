Фигуристка Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за COVID-19

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Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой придется пропустить пятый этап Кубка России в Москве. У спортсменки была подтверждена коронавирусная инфекция, говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования", – заявили в ФФККР.

В федерации напомнили, что ранее на этапе ИСУ Гран-при "Кубок Ростелекома" Туктамышева одержала победу.

Ранее также стало известно, что фигурист Дмитрий Алиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Известно, что он лечится дома.