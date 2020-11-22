Фигуристка Туктамышева выиграла этап Гран-при в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.
По результатам двух программ она набрала 223,39 балла. Второе место заняла Алена Косторная (220,78), третье – Анастасия Гулякова (199,03).
Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова трижды упала в произвольной программе и заняла четвертое место (198,93).
В мужском одиночном катании победу праздновал россиянин Михаил Коляда, который набрал 281,89 балла. Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили (275,80), третьим – россиянин Петр Гуменник (268,47).
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли в соревновании танцевальных дуэтов (217,51), далее расположились россияне Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (206,91) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (199,25).
В соревновании спортивных пар победили россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (232,56). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80), третье – Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07).
В мае стало известно, что Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, затем к олимпийскому чемпиону перешла и другая ученица Тутберидзе Алена Косторная.
Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко
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