Фигуристка Туктамышева выиграла этап Гран-при в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.

По результатам двух программ она набрала 223,39 балла. Второе место заняла Алена Косторная (220,78), третье – Анастасия Гулякова (199,03).

Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова трижды упала в произвольной программе и заняла четвертое место (198,93).

В мужском одиночном катании победу праздновал россиянин Михаил Коляда, который набрал 281,89 балла. Вторым стал грузинский фигурист Морис Квителашвили (275,80), третьим – россиянин Петр Гуменник (268,47).

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли в соревновании танцевальных дуэтов (217,51), далее расположились россияне Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (206,91) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (199,25).

В соревновании спортивных пар победили россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (232,56). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80), третье – Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07).

В мае стало известно, что Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, затем к олимпийскому чемпиону перешла и другая ученица Тутберидзе Алена Косторная.