Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе к Плющенко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Фигуристка Алена Косторная объяснила, почему решила уйти от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Одной из причин она назвала необходимость кататься на одном льду с детьми 2010 года рождения.
По ее словам, девочкам нужно объяснить, что взрослым спортсменам нельзя мешать, иначе это сильно раздражает. Косторная отметила, что просила сделать по-другому, однако "реакции не последовало", передает РИА Новости.
17-летняя спортсменка указала, что тренировочный подход у Тутберидзе и Плюшенко кардинально разный. Фигуристка добавила, что чувствует себя более спокойно в новой команде, где никто ее "не гнал, не кричал, не ругался".
Решение об уходе Косторная приняла в июле, когда поняла, что во взаимоотношениях есть проблемы и непонимание. Также фигуристка призналась, что к ее мнению не прислушивались при постановке программ.
В мае стало известно, что от Тутберидзе ушли Александра Трусова и Вероника Жилина. До этого с тренером расставались Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.
Ранее в Японии Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира. В частности, в статье специалиста подвергли критике за то, что ее ученики завоевывают медали в раннем возрасте, а потом пропадают.
Этери Тутберидзе признали тренером года
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