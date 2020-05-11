Плющенко ответил на обвинения в переманивании фигуристов Тутберидзе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову из группы тренера Этери Тутберидзе, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, "друзья", — написал Плющенко в Instagram.

Железняков ранее посоветовал Плющенко напрямую обратиться к Тутберидзе для постановки программ Александры Трусовой, которая перешла к конкурентам.

"Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток! – сказал Плющенко. – Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!"

При этом он также прокомментировал слова Железнякова о том, что его приглашали работать зарубежные школы фигурного катания: "А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?".

Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко

Плющенко ранее заявил, что к словам Тутберидзе относится "абсолютно ровно", а уход фигуристки – "нормальная история для большого спорта".

Он также сказал Трусовой, что расстаться с группой нужно "дипломатично, грамотно, по-человечески" – "встретиться, пожелать добра, поблагодарить".

В то же время Тутберидзе отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.

Также из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина.

В декабре Тутберидзе также обвинила Плющенко в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.