Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова присоединилась к тренерской группе двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает ТАСС.

Об этом сообщил сам фигурист. Он отметил, что в настоящий момент проводится подготовка документов для официального перехода.

"Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть", – рассказал Плющенко.

Ранее Трусова занималась в группе тренера Этери Тутберидзе. 15-летняя фигуристка на последнем Чемпионате Европы стала обладательницей бронзовой медали. Также Трусова известна тем, что стала первой в истории спортсменкой, которая исполнила на официальных соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип.

Ранее завершил карьеру шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Причиной ухода стали травмы, которые мешали ему полноценно подготовиться к сезону.