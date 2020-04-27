Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру.
Он отметил, что в последнее время ему было сложно тренироваться из-за боли в колене. Ан сообщил, что на восстановление и лечение уходит много времени, в связи с чем нет возможности полноценно готовиться к сезону.
"Помимо постоянной боли в колене, появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел", – заявил Ан.
Ранее российский спортсмен уже сообщал о завершении карьеры, однако перед сезоном-2019/2020 решил вернуться в большой спорт. Он отметил, что поддержка министерства спорта и Союза конькобежцев России позволила ему неплохо выступить на последних этапах Кубка мира.
"Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем <...> Тем не менее я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон", – подчеркнул Ан.
Он поблагодарил болельщиков и семью за поддержку и заявил, что ничего бы не достиг без нее. Кроме того, он выразил благодарность всем, кто помогал ему в профессиональном плане.
"Спасибо президенту Союза конькобежцев России А. Ю. Кравцову за доверие и предоставленные возможности. Спасибо сотрудникам команды и моим друзьям – спортсменам сборной России за помощь во всем в течение многих лет совместных тренировок", – сказал Ан.
Самый титулованный в истории шорт-трекист Виктор Ан до декабря 2011 года отстаивал спортивную честь Южной Кореи. Как гражданин южнокорейской республики он выиграл три золотые медали на Олимпийских играх 2006 года в Турине. После получения российского паспорта он еще трижды поднимался на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде в Сочи.
Кроме того, Ан шесть раз признавался абсолютным чемпионом мира. Также российский шорт-трекист является 20-кратным чемпионом мира и восемь раз выигрывал Кубок мира.
8 февраля сборная России по шорт-треку досрочно заняла первое место в общем зачете в смешанной эстафете на Кубке мира-2019/2020. Соревнования проходили в немецком городе Дрезден.
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