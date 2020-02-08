Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по шорт-треку досрочно заняла первое место в общем зачете в смешанной эстафете на Кубке мира-2019/20. Об этом информирует РИА Новости.

Известно, что соревнования проходят немецком Дрездене.

Сообщается, что российская команда в рамках предпоследнего этапа Кубка мира заняла второе место в смешанной эстафете с результатом 2 минуты 38,789 секунды. Победителями стали венгры, третьими – французы.

В результате сборная России оказалась недосягаемой для преследователей в общем зачете Кубка мира.

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