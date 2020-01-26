Лучше не придумаешь: как прошел ЧЕ по фигурному катанию

26 января завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Россия безоговорочно заняла первое место в неофициальном медальном зачете, выиграв золотые медали во всех четырех дисциплинах. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о триумфе отечественных фигуристов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сборная России ехала на чемпионат Европы в австрийский Грац в статусе фаворита, надеясь на первые места как минимум в двух из четырех дисциплин. Но реальность превзошла даже самые смелые ожидания. Один из главных сюрпризов случился в четверг, во второй соревновательный день. Впервые за восемь лет наша страна завоевала золото в мужском одиночном катании. Последний раз среди отечественных спортсменов первое место покорялось Евгению Плющенко в 2012 году. С тех пор золото неизменно семь лет подряд брал испанский фигурист Хавьер Фернандес, который после очередной медали в Минске на прошлогоднем ЧЕ завершил карьеру.

Однако на этот раз награда высшей пробы досталась 20-летнему Дмитрию Алиеву, месяц назад ставшему чемпионом России. Второе место занял 16-летний Артур Даниелян, для которого этот турнир и вовсе был дебютом в международных соревнованиях на взрослом уровне. К сожалению, повторить пьедестал чемпионата страны целиком не удалось – Александр Самарин провалил и короткую, и произвольную программу, оказавшись по итогу лишь на десятом месте. Учитывая то, что на чемпионате мира в Канаде у России будет квота всего на двух спортсменов, Самарин поставил свое участие на турнире под большой вопрос.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следующим успехом стало выступление спортивных пар. Все три российских дуэта – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – завоевали медали чемпионата Европы. Примечательным оказалось еще и то, что Бойкова и Козловский обошли двукратных победителей ЧЕ Тарасову и Морозова, которые считались номинальными фаворитами в борьбе за европейское золото. Однако отчасти это было ожидаемым: на чемпионате России в декабре Александра и Дмитрий также выиграли борьбу за первое место, причем тоже из-за ошибок в произвольной программе у Тарасовой и Морозова.

Пожалуй, не меньше, чем мужчины-одиночники, удивили российские дуэты в танцах на льду. Эта дисциплина считалась наиболее предсказуемой – многие уже по привычке заранее отдавали первое место французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, выигравшим пять последних чемпионатов Европы. Но на этот раз все вышло совсем по-другому. Виктория Синицина и Никита Кацалапов откатали ритм-танец всего на пять сотых меньше, чем у Пападакис и Сизерона, а после произвольной программы судьям даже пришлось пересчитывать оценки за элементы, чтобы понять, кто стал победителем. В итоге российская пара обошла французскую на 0,14 балла. Бронзовые медали завоевал еще один отечественный дуэт – Александра Степанова и Иван Букин.

Где уж обошлось без сюрпризов, так это в женском одиночном катании. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная уже давно доказали свой запредельный уровень катания. Противопоставить что-либо их четверным прыжкам и тройным акселям – во всяком случае, на европейском уровне – попросту нечего. И некому. Так что вопрос был лишь в том, как российские спортсменки распределят награды между собой. Довольно символично, что ученицы Этери Тутберидзе закрывали своими выступлениями произвольную программу и всю соревновательную часть чемпионата Европы.

Первой из трех на лед вышла Анна Щербакова: даже с падением она набрала в сумме на 45 очков больше, чем шедшая на тот момент первой Алексия Паганини. Затем свой номер откатала Александра Трусова – тоже упала и заняла промежуточную вторую строчку. Закрывала программу Алена Косторная: идеально откатав первую часть выступления, она тоже не обошлась без падения в самом конце. Но по сумме короткой и произвольной все же на три балла опередила Щербакову, став таким образом чемпионкой Европы.

По итогам всего турнира сборная России впервые за 14 лет завоевала золото во всех четырех дисциплинах. Кроме того, отечественной команде удалось повторить рекорд сборной СССР – в 1986 и 1987 годах она также выиграла десять медалей. Впрочем, это еще не значит, что Россия успешно выступит и на чемпионате мира через два месяца. Но наши спортсмены постепенно прибавили там, где этого от них не ждали (да, речь в первую очередь про мужчин-одиночников и танцоров). А это уже дает надежду и возвращает интригу, что не может не радовать.