Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями чемпионата Европы в танцах на льду.

В сумме двух программ спортсмены из России набрали 220,42 балла, чем обеспечили себе золотые медали и принесли победу стране.

Второе место досталось французской паре Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их общее число баллов составило 220,28. Бронзу соревнований взяли россияне Александра Степанова и Иван Букин с результатом 211,29 очка.

Отмечается, что еще одна пара фигуристов из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняла шестое место чемпионата.

Ранее был дан прогноз о том, чего ждать от чемпионата Европы по фигурному катанию. Сообщалось, что отечественная команда снова являлась главным фаворитом турнира и могла рассчитывать на золотые медали едва ли не в каждой дисциплине.