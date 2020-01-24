Российские фигуристы выиграли золото и серебро на чемпионате Европы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские спортсмены Дмитрий Алиев и Артур Даниелян завоевали золотую и серебряную медали в одиночном прокате на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что Алиев заработал в итоговом зачете 272,89 балла и занял первое место. Вторым стал 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74 балла). Третье место занял представитель Грузии Морис Квителашвили (246,71 балла).

Отмечается, что Алиев выиграл золотую медаль ЧЕ впервые. Соревнование проходит в австрийском Граце.

"Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость. Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере", – высказался после победы Алиев.

Дополняется, что третий россиянин Александр Самарин, участвовавший в соревновании одиночек, занял 10 место.

Ранее российские фигуристы установили новый мировой рекорд на чемпионате Европы. Спортсмены Бойкова и Козловский за свой прокат смогли набрать 82,34 балла.