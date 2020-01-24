Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

01:06

Российские фигуристы выиграли золото и серебро на чемпионате Европы

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские спортсмены Дмитрий Алиев и Артур Даниелян завоевали золотую и серебряную медали в одиночном прокате на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что Алиев заработал в итоговом зачете 272,89 балла и занял первое место. Вторым стал 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74 балла). Третье место занял представитель Грузии Морис Квителашвили (246,71 балла).

Отмечается, что Алиев выиграл золотую медаль ЧЕ впервые. Соревнование проходит в австрийском Граце.

"Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость. Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере", – высказался после победы Алиев.

Дополняется, что третий россиянин Александр Самарин, участвовавший в соревновании одиночек, занял 10 место.

Ранее российские фигуристы установили новый мировой рекорд на чемпионате Европы. Спортсмены Бойкова и Козловский за свой прокат смогли набрать 82,34 балла.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика