Российские фигуристы установили новый мировой рекорд на чемпионате Европы

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на чемпионате Европы обновили мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Об этом пишет РИА Новости.

Нынешнее соревнование проходит в австрийском Граце. Уточняется, что Бойкова и Козловский за свой прокат смогли заработать 82,34 балла.

Предыдущее мировой рекорд был установлен в ноябре 2019 года. Тогда китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун смогли набрать 81,27 балла. Это произошло на этапе Гран-при в японском Саппоро.

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