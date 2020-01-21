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Мэр Москвы

21 января, 15:27

Собянин поздравил спортсменов с успешным выступлением на юношеских Олимпийских играх

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил московских спортсменов с успешным выступлением на юношеских Олимпийских играх. Об этом мэр города написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Поздравляю наших ребят с отличным выступлением на юношеских Олимпийских играх в Лозанне! Ребята учатся в кадетском классе школы № 709. Молодцы, новых побед!" – написал Собянин.

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова на соревнованиях завоевала золото, выполнив спуск за 2 минуты 22,5 секунды. Одноклассники Анастасии Дмитрий Гревцев и Полина Тюрина заняли 6 и 8 места соответственно.

Серебро заняла спортсменка из Германии Йозефа Шелльмозер, уступившая россиянке 0,03 секунды. Бронзовая медаль также досталась спортсменке из Германии Зисси Шредль.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали пять медалей в четвертый день юношеских Олимпийских игр. Благодаря этому сборная России возглавила общекомандный зачет по наградам.

За игровой день в активе российских спортсменов собрались одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. Так, фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли в соревнованиях танцевальных дуэтов, а серебро в этой же дисциплине взяли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.

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