Московские фигуристы взошли на пьедестал юношеских Олимпийских игр

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Московские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, представляющие спортшколу олимпийского резерва "Воробьевы горы", стали серебряными призерами юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Спортсмены набрали 175,42 балла в парных прокатах. Результат учитывает как короткую, так и произвольную программы фигуристов.

В одиночных соревнованиях призовое место занял еще один представитель столицы – воспитанник центра спорта и образования "Самбо-70" отделения "Хрустальный" Даниил Самсонов. Ему вручили бронзу за 215,21 балла по сумме двух прокатов.

Кроме того, уже известно о золотой медали российской пары Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова и серебряной награде одиночника Андрея Мозалева.

В конце декабря минувшего года состоялся розыгрыш призов чемпионата России по фигурному катанию. Чемпионкой в женской категории стала 15-летняя Анна Щербакова. Спортсменка продемонстрировала результат в 261,87 балла.

