Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

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Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 261,87 балла. Для нее золотая медаль на чемпионате страны стала уже второй. В текущем сезона она также заняла второе место в финале Гран-при, а по сезону одержала две победы на отдельных этапах — в Китае и США.

Второе и третье место на Чемпионате России в 2019 году заняли Алена Косторная и Александра Трусова соответственно.

Ранее от участия с произвольной программе турнира отказалась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований из-за проблем с экипировкой.

Еще одна звезда женского фигурного катания, Алина Загитова, еще до старта национального первенства сообщила о приостановлении карьеры. По словам олимпийской чемпионки, она хотела бы уделить время самой себе.

