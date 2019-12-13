Фигуристка Загитова временно приостановила карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру. Она не будет выступать на ближайшем чемпионате России в Красноярске.

"Не ухожу. Но не участвую в чемпионате России в Красноярске. Сразу хочу пояснить, что я не претендую на чемпионат Европы или мира без отбора. Всегда отбиралась по спортивному принципу", – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что будет тренироваться, "искать себя и учить новые элементы". Спортсменка объяснила свое решение тем, что в ее жизни "есть все", кроме желания выходить на старт.

"Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут. Все, что можно было, я выиграла", – заключила Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Россиянка также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.

В финале серии Гран-при в Турине Загитова оказалась на последнем месте. Во время произвольной программы она упала на лед и получила травму.

