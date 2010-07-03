Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал серии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных женских соревнованиях на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) Rostelecom Cup. Об этом сообщил ТАСС.

По сумме двух программ 15-летняя подопечная известного тренера Этери Тутберидзе набрала 234,47 балла (74,21 — за короткую программу и 160,26 — за произвольную). На втором месте расположилась бывшая ученица Тутберидзе Евгения Медведева. Фигуристка набрала 225,76 баллов по сумме программ. Третья участница турнира от России, Станислава Константинова, выступила неудачно и оказалась на предпоследнем месте.

Для Александры Трусовой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне. Спортсменка уже занимала первое место в текущей серии Гран-при, на этапе Skate Canada. Фигуристка также установила два мировых рекорда (в произвольной программе — 166,62 и по общей сумме — 241,02). Совокупный результат двух турниров позволит девушке выступить в финале Гран-при.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа.

