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Спорт

11:12

Трусова выиграла Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

спорт

Трусова выиграла канадский этап Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при – Skate Canada, передает телеканал Москва 24.

Ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе исполнила три четверных прыжка, показав лучший результат в карьере по итоговой оценке. Спортсменка побила два мировых рекорда.

Всего российская сборная завоевала два золота. В состязаниях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В сентябре Трусова отличилась еще двумя мировыми рекордами. На предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) "Ондрей Непела Трофи" в Словакии 15-летняя спортсменка за произвольный прокат получила 163,78 балла. По сумме программ результат достиг 238,69 балла.

Кроме того, Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе. Она показала лутц в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из них в каскаде с тройным тулупом. Все прыжки получили от судей положительные оценки.

В мае фигуристка попала в шорт-лист номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта. В прошедшем сезоне она второй год подряд стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.

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