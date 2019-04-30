Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов". Спортсменка сообщила об этом в своем аккаунте в Instagram.

Для 14-летней фигуристки нынешний сезон стал последним на юниорском уровне. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная с сезона-2019/20 переходят во взрослое катание.



Александра Трусова – двукратная победительница юниорских чемпионатов мира, обладательница золотой медали юниорского финала Гран-при и двух побед на первенствах России. У нее юниорские мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

В актив спортсменки входят сложнейшие четверные прыжки. Кроме Трусовой, технические элементы такой сложности выполняют сейчас Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Также Трусова является первой фигуристкой в истории, которой удалось выполнить четверные лутц и тулуп, а также чисто реализовать два прыжковых элемента в четыре оборота в произвольной программе.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам эпопеи "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, и сейчас транслируется заключительный, восьмой сезон сериала.