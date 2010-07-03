Российская фигуристка Трусова установила два мировых рекорда

Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.
На предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) "Ондрей Непела Трофи" в Словакии 15-летняя спортсменка за произвольный прокат получила 163,78 балла. По сумме программ результат достиг 238,69 балла.
Таким образом, она одержала победу. Второе место заняла японка Каори Сакамото (194,42), третьей стала Ким Ха Ныль (182,50) из Южной Кореи.
Предыдущие рекорды принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года, чемпионке мира и Европы россиянке Алине Загитовой. Рекордсменкой мира в короткой программе является японка Рика Кихира.
Кроме того, Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе. Она показала лутц в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из них в каскаде с тройным тулупом. Все прыжки получили от судей положительные оценки.
В мае фигуристка попала в шорт-лист номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта. В прошедшем сезоне она второй год подряд стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.
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