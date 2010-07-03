Трусову номинировали на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская фигуристка Александра Трусова попала в шорт-лист номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта. Об этом сообщается на сайте Европейских олимпийских комитетов (EOK).

На звание, наряду с 14-летней Трусовой, претендуют горнолыжница из Австрии Магдалена Эггер, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, венгерский шорт-трекист Аттила Талабош и шорт-трекистка из Словакии Петра Руснакова.

Имя победителя объявят на семинаре EOK, который будет проходить в Вене 18 и 19 мая. Уточняется, что лучший молодой спортсмен Европы получит премию в размере 15 тысяч евро. Обладателю второго места вручат восемь тысяч, а третьего – пять тысяч евро. Кроме того, как отметили в ЕОК, спортсмены, которые займут четвертое и пятое место, получат по три тысячи евро.

Ранее в число претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе включали чемпионку ОИ в Сочи, фигуристку Аделину Сотникову и многократную чемпионку мира по художественной гимнастике Яну Кудрявцеву. С 2016 года EOK вручает два отдельных приза – в летних и зимних видах спорта.

В прошедшем сезоне россиянка Александра Трусова второй год подряд стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.

В конце апреля также стало известно, что Трусова в следующем сезоне выступит с произвольной программой в образе главной героини сериала "Игра престолов" –

Дейенерис Таргариен. Нынешний же сезон стал для спортсменки последним на юниорском уровне.