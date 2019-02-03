Трусова победила в одиночном катании на юниорском чемпионате России

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Фигуристка Александра Трусова победила в одиночном катании на чемпионате России среди юниорок, который прошел в Перми.

По сумме короткой и произвольной программ Трусова получила 233,99 балла. Серебро досталось Алене Косторной (230.79), бронза – Анне Щербаковой (223,97).

Ранее на взрослом чемпионате России Трусова завоевала серебро, а Косторная заняла третье место. Тогда победу праздновала Щербакова.