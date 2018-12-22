Фигуристка Загитова осталась без медали на чемпионате России

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Победу на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании женщин-одиночниц одержала Алена Щербакова. А олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова заняла лишь пятое место.

В сумме за короткую и произвольную программы Щербакова набрала 229,78 балла. Серебро взяла Александра Трусова, получившая 229,71 балла, а на третьем месте с результатом 226,54 балла оказалась Алена Косторная.

В тоже время Загитова заработала 212,03 балла, а серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева получила 205,90 балла и стала седьмой.

На соревнованиях, прошедших в Саранске, все перечисленные спортсменки представляли Москву, Центр спорта и образования "Самбо-70".

Вечером 21 декабря Алина Загитова лидировала после окончания короткой программы. В тройку лидеров на тот момент также также вошли Александра Трусова и Алена Косторная.