Фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы в одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Саранске.
Как отмечает РИА Новости, в тройку лидеров также вошли Александра Трусова и Алена Косторная. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева располагаются на 14-й позиции. В субботу, 22 декабря, фигуристки представят свои произвольные программы.
По результатам выступлений на ЧР по фигурному катанию, согласно регламенту, золотой и серебряный призеры соревнований получают право выступить на чемпионате Европы-2019.
В начале декабря олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Победу завоевала 16-летняя японка Рика Кихира, а на третьем месте – 21-летняя россиянка Елизавета Туктамышева.
Загитова заявила, что в этом сезоне ей приходится морально сложнее. В первом взрослом сезоне ни у кого нет серьезных ожиданий, поэтому выступать легче, пояснила она.
В номинации "Гордость России" лучшим спортсменом стал капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк, ставший в 2018 году олимпийским чемпионом. Лучшей спортсменкой признана фигуристка Алина Загитова. На Олимпиаде-2018 она выиграла золотую и серебряную медали. Лучшим тренером назван наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, под руководством которого команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
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