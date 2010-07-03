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Спорт

17:41

Загитовой, Медведевой и Туктамышевой тяжело ментально – Жулин

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер по фигурному катанию и бывший фигурист Александр Жулин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в женской одиночном катании после первых трех этапов Гран-при. Об этом сообщила RT.

Специалист оценил психологическое состояние спортсменок и сравнил их перспективы с потенциалом нового поколения талантливых юниорок.

"Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально, потому что они столкнулись с новым для фигурного катания явлением. Однако все через это проходили. Хочется им пожелать терпения, здоровья и успехов", – заявил Жулин.

В нынешнем сезоне фигурного катания уже заявившим о себе девушкам предстоит противостоять воспитанницам известного тренера Этери Тутберидзе – Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

Вчерашние юниорки не планируют оставаться "актерами второго плана". Так, Косторная уже стала победителем этапа Гран-при во французском Гренобле. Фигуристка доминировала и в короткой, и в произвольной программах. В результате, ей удалось набрать в сумме 236 баллов. Алина Загитова на минувшем турнире осталась лишь второй.

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