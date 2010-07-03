Загитову и ее хореографа обвинили в плагиате

Хореограф и танцовщица из США Джо Джо Гомез назвала плагиатом показательное выступление Алины Загитовой в Японии. Гомез отметила, что часть номера фигуристки под композицию Bad Guy очень похожа на ее танец, поставленный под эту же музыку.
Возмущенная Гомез написала об этом на своей странице в Instagram. Она пристыдила хореографа Загитовой – Даниила Глейхенгауза, который ставил номер фигуристки.
"Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет", – написала Гомез. Одним постом она не ограничилась, выплеснув гнев под публикациями хореографа в соцсетях. Но тот ничего ей отвечать не стал и закрыл комментарии.
Загитова уже оказывалась в центре скандала из-за этого номера. Ранее на фигуристку посыпались нападки из-за выбора композиции. Хейтеры заявили, что брать любимую песню принципиальной соперницы Евгении Медведевой было некрасиво.
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