Загитову и ее хореографа обвинили в плагиате

Алину Загитову обвинили в плагиате

Хореограф и танцовщица из США Джо Джо Гомез назвала плагиатом показательное выступление Алины Загитовой в Японии. Гомез отметила, что часть номера фигуристки под композицию Bad Guy очень похожа на ее танец, поставленный под эту же музыку.

Возмущенная Гомез написала об этом на своей странице в Instagram. Она пристыдила хореографа Загитовой – Даниила Глейхенгауза, который ставил номер фигуристки.

"Глейхенгауз, я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет", – написала Гомез. Одним постом она не ограничилась, выплеснув гнев под публикациями хореографа в соцсетях. Но тот ничего ей отвечать не стал и закрыл комментарии.

Загитова уже оказывалась в центре скандала из-за этого номера. Ранее на фигуристку посыпались нападки из-за выбора композиции. Хейтеры заявили, что брать любимую песню принципиальной соперницы Евгении Медведевой было некрасиво.

