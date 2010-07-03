Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции

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Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. Фигуристка Алина Загитова заняла второе место, сообщает РИА Новости.

Косторная одержала победу как в короткой, так и в произвольной программах. В сумме она получила 236,00 балла.

Алина Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла.

Как стало известно ранее, теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в число самых известных спортсменок планеты. 31-летняя Шарапова в списке указана на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м. На первом месте – американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем – теннисистка из Индии Саня Мирза.

Кроме того, россияне признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. На 3 и 4 месте – футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, пятерку лидеров замыкает боец Хабиб Нурмагомедов.