Шарапова и Загитова вошли в список 25 самых популярных спортсменок мира

Теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в число самых известных спортсменок планеты. Рейтинг опубликовал на своем сайте американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN, сообщает сайт "Аргументы и факты".
31-летняя Шарапова в списке указана на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м. На первом месте – американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем – теннисистка из Индии Саня Мирза.
Телеканал рассчитывал рейтинг на основе нескольких факторов: по частоте поисковых запросов, рекламных контрактов и числу подписчиков в соцсетях.
Ранее сообщалось, что россияне признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Такие данные публикует ВЦИОМ. На 3 и 4 месте – футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, пятерку лидеров замыкает боец Хабиб Нурмагомедов.
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