Фигуристка Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

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Фигуристка Алина Загитова не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине из-за травмы.

"Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка", – цитирует ее РИА Новости. Фигуристка добавила, что ей приятна поддержка болельщиков.

В финале серии Гран-при в Турине спортсменка оказалась на последнем, шестом месте. Во время произвольной программы она упала и повредила ногу.

Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро завоевала 15-летняя Анна Щербакова, третьей стала 15-летняя Александра Трусова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она также стала обладательницей золота чемпионата мира (2019) и Европы (2018), в ее активе – победа в финале Гран-при прошлого сезона.