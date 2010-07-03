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Спорт

12:57

Фигуристка Косторная выиграла шестой этап Гран-при в Японии

спорт

Фото: ТАСС/АР/Toru Hanai

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на этапе Гран-при в Японии и вышла в финал серии. По сумме двух программ она получила оценку в 240,00 балла. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторую строчку заняла японка Рика Кихира (231,84). Обладательницей бронзы стала еще одна россиянка – Алина Загитова (217,99). После короткой программы она была лишь на четвертом месте, однако успешно справилась с произвольной и опередила японку Юхану Йокои.

Этап в Японии стал последним, теперь лучшие фигуристки выступят в финале Гран-при. Он пройдет в Италия с 5 по 8 декабря.

Ранее в Москве прошел отборочный этап Гран-при по фигурному катанию. 15-летняя Александра Трусова покорила жюри тремя четверными прыжками и по сумме баллов стала лучшей среди женщин. У Евгении Медведевой – серебро и новый личный рекорд, однако этого оказалось мало, чтобы выйти в финал.

В соревнованиях среди мужчин весь пьедестал заняли россияне – фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. В танцевальном парном зачете на первом месте Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а среди спортивных – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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