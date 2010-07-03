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Спорт

21:15

Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Москве

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуристка набрала 76,93 балла. Это лучший результат в короткой программе для Медведевой в этом сезоне. Она не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд.

"Скажу так: я в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Брайан. За эти полтора года, что мы работаем, я действительно в лучшей форме", – сказала Медведева журналистам.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев.

Российский дуэт получил 209,90 балла. На втором месте расположилась пара из Америки Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), а на третьем – жители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (190,74). Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место (169,27), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – седьмое (169,24).

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