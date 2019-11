Фигуристы Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Российский дуэт получил 209,90 баллов. На втором месте расположилась пара из Америки Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), а на третьем – жители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (190,74). Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место (169,27), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – седьмое (169,24).

