Фигуристы Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап Гран-при

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Российский дуэт получил 209,90 баллов. На втором месте расположилась пара из Америки Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), а на третьем – жители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (190,74). Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин заняли шестое место (169,27), Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – седьмое (169,24).



Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019). В марте текущего года они завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Пары представляли произвольный танец. Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 127,82 балла и в сумме 211,76.

Ранее российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. Фигуристка Алина Загитова заняла второе место.

Косторная одержала победу как в короткой, так и в произвольной программах. В сумме ей дали 236,00 балла. Алина Загитова завоевала второе место, набрав 216,06 балла.

Как стало известно ранее, теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в число самых известных спортсменок планеты. 31-летняя Шарапова в списке указана на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м. На первом месте – американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем – теннисистка из Индии Саня Мирза.

Кроме того, россияне признали спортсменами года фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. На 3 и 4 месте – футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, пятерку лидеров замыкает боец Хабиб Нурмагомедов.

