Актер сериала "Даешь молодежь!" Бижоев замечен на работе в пункте выдачи Wildberries

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Аслан Бижоев, известный по сериалу "Даешь молодежь!", был замечен работающим в московском пункте выдачи маркетплейса Wildberries. Один из посетителей опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, на котором артист выдает покупателям заказы.

Позже Бижоев сам прокомментировал эту ситуацию.

"Всем доброго дня, дорогие друзья и недруги! Хочу сказать всем спасибо за внимание к моей скромной персоне. У меня все хорошо, так же продолжаю работать в кино, воспитываю детей, счастлив в браке", – пояснил артист в соцсети.

Актер добавил, что пункт выдачи принадлежит ему, а точнее, он открыл его для своей супруги. В свободное от съемок время Бижоев помогает в этом семейном деле.

