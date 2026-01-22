Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 20:11

Шоу-бизнес

Актер сериала "Даешь молодежь!" Бижоев замечен на работе в пункте выдачи Wildberries

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Аслан Бижоев, известный по сериалу "Даешь молодежь!", был замечен работающим в московском пункте выдачи маркетплейса Wildberries. Один из посетителей опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, на котором артист выдает покупателям заказы.

Позже Бижоев сам прокомментировал эту ситуацию.

"Всем доброго дня, дорогие друзья и недруги! Хочу сказать всем спасибо за внимание к моей скромной персоне. У меня все хорошо, так же продолжаю работать в кино, воспитываю детей, счастлив в браке", – пояснил артист в соцсети.

Актер добавил, что пункт выдачи принадлежит ему, а точнее, он открыл его для своей супруги. В свободное от съемок время Бижоев помогает в этом семейном деле.

Ранее одна из подписчиц блогера Айзы Анохиной, увидев ее новое видео в Instagram, оставила комментарий, где заявила, что та якобы недооценивает своего избранника Степана Кузьменко. Она написала, что блогер сосредоточена исключительно на себе, а молодой человек рядом выглядит "почти как безделушка".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика