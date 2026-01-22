Блогера Айзу обвинили в плохом отношении к жениху Степану

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam

Одна из подписчиц блогера Айзы Анохиной, увидев ее новое видео в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), оставила длинный комментарий, где заявила, что та якобы недооценивает своего избранника Степана Кузьменко.

Пользовательница написала, что блогер сосредоточена исключительно на себе и своих чувствах, в то время как молодой человек рядом выглядит "почти как безделушка". По ее словам, Айза в этих отношениях ведет себя как токсичный партнер, а жених лишь подстраивается под нее.

"Жалетели Степы. Так, как я отношусь к своему мужчине, не описать словами, уверена, что многие из вас это знают. Такое может сказать только тот, кто совершенно ничего не понимает в людях", – ответила на обвинения Айза.

Видео, ставшее причиной небольшого конфликта, было записано в Джакарте, куда пара приехала для подачи заявления о регистрации брака. По этому случаю Степан подготовил для Айзы трогательный сюрприз в номере отеля.

Известно, что блогер выйдет замуж в третий раз. Степан младше знаменитости на 10 лет. Он сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу "Ставка на любовь" и заявил, что хочет прожить с телеведущей счастливую жизнь.