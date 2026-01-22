Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:39

Шоу-бизнес

Блогера Айзу обвинили в плохом отношении к жениху Степану

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam

Одна из подписчиц блогера Айзы Анохиной, увидев ее новое видео в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), оставила длинный комментарий, где заявила, что та якобы недооценивает своего избранника Степана Кузьменко.

Пользовательница написала, что блогер сосредоточена исключительно на себе и своих чувствах, в то время как молодой человек рядом выглядит "почти как безделушка". По ее словам, Айза в этих отношениях ведет себя как токсичный партнер, а жених лишь подстраивается под нее.

"Жалетели Степы. Так, как я отношусь к своему мужчине, не описать словами, уверена, что многие из вас это знают. Такое может сказать только тот, кто совершенно ничего не понимает в людях", – ответила на обвинения Айза.

Видео, ставшее причиной небольшого конфликта, было записано в Джакарте, куда пара приехала для подачи заявления о регистрации брака. По этому случаю Степан подготовил для Айзы трогательный сюрприз в номере отеля.

Известно, что блогер выйдет замуж в третий раз. Степан младше знаменитости на 10 лет. Он сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу "Ставка на любовь" и заявил, что хочет прожить с телеведущей счастливую жизнь.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика