Блогер Айза-Лилуна Ай выйдет замуж в третий раз

Фото: телеграм-канал "AIZA-LILUNA"

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай (настоящее имя – Айза Анохина. – Прим. ред.) выйдет замуж в третий раз. Об этом сообщает StarHit.

Ее возлюбленный Степан Кузьменко сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу "Ставка на любовь". Он заявил, что хочет прожить с телеведущей счастливую жизнь. После этого мужчина вручил ей кольцо.

Сама Айза не знала о планах возлюбленного. При этом, по словам блогера, она и вовсе хотела расстаться с молодым человеком. Однако, несмотря на это, телеведущая согласилась выйти замуж за Кузьменко, с которым встречалась на протяжении 10 месяцев.

"Я в полном шоке, но счастлива! Я люблю этого человека! Он сделал это так, как я этого хотела – фейерверки, лепестки роз. Но можно было сказать, хотя бы, чтоб я голову помыла?!" – высказалась блогер.

Кузьменко младше телеведущей на 10 лет. Однако пару эта разница в возрасте не смущает.

В 2008 году Айза вышла замуж за рэпера Гуфа, а в 2010-м у них родился сын Сэм. Спустя четыре года блогер и артист развелись из-за его проблем с наркотиками и алкоголем.

Через некоторое время телеведущая вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В браке у них родился сын Элвис. В 2020 году Айза и Дмитрий расстались.

