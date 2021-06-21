Фото: instagram.com/aizalovesam

Телеведущая Айза Долматова объявила о воссоединении с Гуфом, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена, баба Гуфа", – рассказала она.

Айза отметила, что Долматов заслуживает только самого лучшего, имея в виду себя. Она призналась, что чувствует себя очень счастливой, однако далеко идущих планов на будущее пока не строит.

Пара поженилась в 2008 году, в 2010-м у них родился сын Сэм. Спустя четыре года Айза развелась с рэпером из-за его проблем с наркотиками и алкоголем.

Через некоторое время телеведущая вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. В браке у них родился сын Элвис. В прошлом году Айза и Дмитрий расстались.

Ранее сообщалось, что численность разводов в России в прошлом году увеличилась в отдельные месяцы во время и после весеннего режима самоизоляции. В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В августе и сентябре данные показатели также превышали 2019 год – по 58 тысяч в каждом месяце.

