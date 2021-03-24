Эндокринолог рассказала, как спасти семью на грани развода

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Проблемы с гормональным фоном часто служат причиной для частых ссор и разладов в семье, для их решения необходимо обратиться к специалистам, рассказала замдиректора НМИЦ эндокринологии Минздрава, доктор медицинских наук Елена Андреева. Об этом сообщает "Мир 24".

"Жизнедеятельность организма зависит от уровня гормонов, которых в организме достаточно много, и любые проблемы могут быть связаны с тем, что меняется эмоциональная атмосфера в семье. Например, если у женщины или мужчины повышенный уровень гормонов щитовидной железы, они становятся более агрессивными, более мобильна нервная система, женщины могут быть более плаксивыми, на что не может не отреагировать вторая половина, могут происходить постоянные ссоры", – сказала Андреева.

По словам специалиста, чаще всего жертвами гормональных сбоев становятся женщины, поскольку их организм претерпевает постоянные циклические изменения. Мужской гормональный фон является более стабильным, однако часто проблемы возникают при падении уровня тестостерона, из-за которого мужчине начинает казаться, что смена партнера и обстановки позволит изменить его состояние в лучшую сторону. При этом Андреева отметила, что бывают случаи, когда проблемы с эндокринной системой возникают у обоих партнеров.

"Два сапога пара. Рано или поздно люди, которые живут вместе, становятся похожими друг на друга, очень часто в этих ситуациях требуется помощь и психологическая, иногда гормональная – для коррекции тех или иных гормонов, которых достаточно много", – пояснила она.

Отличить, когда отношения пары рушатся по психологическим причинам, а когда по гормональным, довольно непросто, объяснила врач. Для этого необходимо провести анализы, а также провести с человеком беседу для выявления сути проблем. Поэтому Андреева настоятельно рекомендует не прибегать к попыткам самостоятельного решения и залечивания таких случаев, а обратиться к специалисту.

"Сейчас очень многие пытаются использовать БАДы, не боясь. Но эти препараты не проходят клинических исследований, поэтому сколько там и чего бывает намешано, мы не знаем. Лучше бы консультация гинеколога, если мы говорим про гинекологические проблемы; эндокринолога, если мы говорим про эндокринные проблемы, чтобы нормализовать уровень гормонов. Но чаще всего при этих ситуациях требуется и работа эндокринологов, и работа психотерапевтов или психологов", – пояснила специалист.

Ранее эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, что психологи довольно часто присылают к эндокринологу пары, которые находятся на грани разрыва. По ее словам, в результате таких визитов выявляются различные гормональные расстройства, такие как тиреотоксикоз.