В России на фоне пандемии и ограничений увеличилось число разводов

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Численность разводов увеличилась во время и после весеннего режима самоизоляции, сообщает News.ru.

В частности, в июле 2020 года на развод подали 58,1 тысячи пар. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе и сентябре данные показатели также превышали прошлогодние – по 58 тысяч в каждом месяце.

Эксперты отмечают, что данная тенденция приведет к росту численности матерей-одиночек. Они считают, что властям необходимо эффективно и быстро решить эту проблему. Пагубность роста числа разводов заключается в том, что подрастающее поколение может отказываться от создания семьи из-за неуверенности в ее нестабильности.

Социолог и политолог Михаил Галицкий отметил, что в данном вопросе не стоит принимать скоропалительных решений. По его словам, самоизоляцию можно использовать для выстраивания полезных внутрисемейных отношений. В то же время эксперты считают, что увеличение количества разводов не должно удивлять.

Они отмечают, что много усилий люди прилагают, чтобы пережить ситуацию с коронавирусом. В связи с этим у них не хватает сил на то, чтобы с терпением относиться к недостаткам своего партнера. Антикризисный психолог Наталья Никифорова подчеркнула, что попытки подавить тревогу в такой ситуации приводят к раздражениям и истерикам.

Она отметила, что наиболее уязвимыми в этом положении становятся беременные женщины. По словам Никифоровой, они переживают не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. В такой ситуации они ищут поддержки у мужей, которые также находятся в постоянном беспокойстве. В связи с этим последние часто ощущают свою беспомощность, подчеркнула Никифорова.

Психолог отметила, что мужчины маскируют беспокойство раздражением и попытками отстраниться. Тем самым, пары попадают в замкнутый круг.

"Встревоженная женщина ищет поддержки у супруга и, не получая ее, расстраивается еще сильнее. Нередко подобные ситуации заканчиваются расторжением брака", – подчеркнула Никифорова.

Специалист заявила, что многие также воспринимают пандемию как войну. В связи с этим у матерей активируется мысль, что она должна самостоятельно вырастить ребенка. По словам Никифоровой, это также негативно влияет на отношения с супругом.

Чтобы преодолеть негативный фон, психолог посоветовала чаще слушать приятную музыку и смотреть жизнеутверждающие фильмы. Также она предложила записывать злые слова на листе, рвать его и выкидывать. Что касается мужчин, то им Никифорова посоветовала чаще заниматься физической активностью, чтобы снижать уровень тревожности.

Если же беременная женщина развелась, то ей стоит чаще смотреть комедии и читать позитивные статьи, отметила психолог Надежда Акимова. Также она посоветовала искать во всем плюсы и черпать положительные эмоции.

"Если вам не удается пережить развод самостоятельно, попросите близких поддержать вас. Конечно, можно поддаться сильному желанию поплакать, но не уходите в уныние. Разговаривайте с вашим будущим малышом. Рассказывайте ему, как все будет хорошо, когда он появится на свет. И вы сами не заметите, как легко и мягко переживете это непростое время", – отметила Акимова.

Ранее стало известно, что в России могут отказаться от бумажных свидетельств о расторжении брака. Это может произойти в рамках перехода на реестровую модель и отказа от некоторых видов бумажных бланков.