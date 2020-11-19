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Общество

18:37

В России могут перестать выдавать свидетельства о разводе

общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила о вероятном отказе от бумажных свидетельств о расторжении брака. Об этом стало известно из сообщения на сайте ведомства.

По итогам коллегии, посвященной 30-летию службы, было объявлено, что в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) планируют внести порядка 525 миллионов записей с 1926 года.

"В ближайшем будущем – [ожидается] переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей", – заявили в ФНС.

При этом отмечается, что бумажное свидетельство о рождении могут сохранить ради торжественности церемонии.

По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, цифровизация позволила оперативно оказывать адресную поддержку семьям с детьми в 2020 году. За счет работы Единого государственного реестра родителям достаточно было написать заявление на ту или иную услугу.

Глава Росстата Павел Смелов ранее рассказал о разработке проекта единой федеральной базы с информацией обо всех жителях России. Эта система может быть реализована примерно через 10 лет.

Систему внесения данных о заключенных за рубежом браках упростили в Москве

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