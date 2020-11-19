В России через 10 лет создадут единую базу данных обо всех жителях

14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Единая федеральная база данных с информацией обо всех жителях России будет запущена через 10 лет, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
"Сейчас в нашей стране создается реестр населения, где будет сделана попытка учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из всех существующих баз данных. До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому перепись необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет и будет работать в полном режиме", – заявил Смелов, его слова приводит РИА Новости.
По словам Смелова, такой реестр сможет частично заменить собой перепись населения, обеспечив властям возможность сбора данных в цифровой форме без непосредственного контакта с людьми.
Он также сообщил, что Росстат прорабатывает возможности сбора данных о реальной численности населения в межпереписной период.
"Мы сейчас заключили большой контракт, согласно которому исполнитель соберет данные от всех сотовых операторов страны и посчитает на их основе численность постоянного населения, проживающего в каждом муниципальном образовании страны. После этого мы сможем сравнить данные переписи с данными, полученными в результате этой работы, и понять, насколько это коррелирует и как это можно использовать в дальнейшем", – сказал Смелов.
В июне Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
В едином ресурсе будет собрана базовая информация о гражданах РФ и иностранцах, проживающих на территории страны. В частности, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Кроме того, в регистр будут включены дополнительные сведения – семейное положение и родственные связи.
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