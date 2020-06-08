Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он направлен на систематизацию данных, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе в базах данных внебюджетных фондов.

В едином ресурсе будет собрана базовая информация о гражданах РФ и иностранцах, проживающих на территории страны. В частности, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Кроме того, в регистр будут включены дополнительные сведения – семейное положение и родственные связи.

Такие данные могут использоваться при предоставлении государственных и муниципальных услуг и выполнении аналогичных функций. Также они необходимы для реализации государственной политики в сферах социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан и обеспечения национальной безопасности.

Помимо этого, единый регистр сведений позволит вести официальный статистический учет населения и реализовывать государственные и муниципальные программы.

Закон о создании такого регистра Госдума приняла 21 мая. Предполагается, что использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.