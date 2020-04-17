ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральная налоговая служба России предложила внести доходы каждой семьи в единый специальный реестр, чтобы определять доходы каждого домохозяйства, заявил замглавы ФНС Виталий Колесников.
По его словам, приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый золотой идеальный профиль, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков.
Он заметил, что в последнее время нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства, а реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи и рассчитать доход семьи.
"Можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", – цитирует Колесникова "Интерфакс".
Накануне комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Согласно проекту закона, в этот регистр будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.
В Национальном родительском комитете ранее рассказали, что направили обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой оказать материальную поддержку семьям, которые попали в сложную ситуацию во время самоизоляции.
Председатель НРК Ирина Волынец рассказала, что в комитете предложили выплачивать компенсацию, если взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы.
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