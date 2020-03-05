Россиян с хроническими болезнями хотят внести в единый реестр

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В России предлагают создать "Единый регистр пациентов" – электронную базу нуждающихся в лекарственном обеспечении пациентов с хроническими болезнями. Такой пункт содержится в резолюции Х Всероссийского конгресса пациентов, направленной правительству РФ, сообщает News.ru.

Авторы инициативы полагают, что в регистр нужно включить сведения о гражданах, расходах на их лечение и информацию о его эффективности.

В частности, таким образом планируется решить проблему с лекарственным обеспечением. Региональные власти не всегда заявляют всех нуждающихся пациентов на обеспечение лекарствами.

"Те регистры, которые каждый регион имеет, во-первых, даже между собой не комплементарны, не согласованы в своих программах. Кроме того, они очень по-разному ведутся", – рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По его словам, в базе должны будут содержаться сведения примерно о 300 тысячах человек. Вносить имена больных в регистр должны будут лечащие врачи.

Ранее Минздрав утвердил перечень заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ.

В перечень вошли препараты, необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи.