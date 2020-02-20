Минздрав утвердил перечень психотропных препаратов для ввоза в Россию

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Минздрав утвердил перечень заболеваний и препаратов для их лечения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для их ввоза на территорию РФ. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

В перечень вошли препараты, необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи. Речь идет о "Диазепаме" (ректальный раствор), "Мидазоламе" (раствор оромукозальный), "Клобазаме" (таблетки, капсулы), "Лоразепаме" (раствор в ампулах), "Фенобарбитале" (эликсир, раствор для инъекций).

Приказ вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ранее Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи.