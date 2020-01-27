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Политика

14:59

Путин поручил утвердить правила ввоза незарегистрированных лекарств до 1 марта

политика власть общество

Фото: depositphotos/Manka

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта утвердить порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, для оказания медпомощи. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, необходимо утвердить перечень заболеваний и состояний и препаратов. Это нужно, чтобы впоследствии ввозить такие лекарства в страну.

До 31 марта поручено разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. До 1 июля необходимо внести в законодательства изменения для реализации этой концепции.

До 31 декабря глава государства поручил внедрить единый регистр граждан, которым положены льготы на лекарства, медизделия и специализированные продукты лечебного питания.

13 января сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для тяжело больных детей.

Прошлой осенью "Московский эндокринный завод" получил разрешение на ввоз в страну 11 тысяч упаковок лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Первая партия рассчитана на год. Вторую партию лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года, отмечала Вероника Скворцова.

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